Mais 13.103 casos de Covid-19 e 28 óbitos. Casos ativos e internamentos descem

Portugal regista, nesta terça-feira, 13.103 novos casos de Covid-19 e 28 mortos com a doença, segundo o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O maior aumento de casos verifica-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 4.024 e ainda 12 óbitos registados. De seguida surge o Norte, com 3.275 casos e 10 mortes e depois o Centro, com 3.260 casos e 3 novos óbitos registados.

No Alentejo registam-se mais 856 casos e um morto, enquanto no Algarve há mais 652 casos e um óbito.

Na região autónoma da Madeira há mais 561 casos e um morto a registar, enquanto nos Açores não se regista óbitos esta terça-feira e mais 475 casos.