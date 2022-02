Covid-19. Segunda dose da vacina aumenta 10 vezes os anticorpos

Veja também:

A segunda dose de vacina contra a Covid-19 aumenta 10 vezes os anticorpos contra o SARS-CoV-2, mas seis meses depois regista-se uma diminuição de oito vezes desses anticorpos induzidos pela vacinação, concluiu um estudo do INSA divulgado esta terça-feira.

“Após a segunda dose da vacina, ocorreu um aumento de 10 vezes do título de anticorpos contra este vírus. Foi igualmente observado um aumento dos anticorpos neutralizantes do SARS-CoV-2 na mesma ordem de grandeza”, adiantou o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Segundo esta investigação, que acompanhou 132 profissionais do próprio INSA vacinados e/ou com infeção prévia pelo coronavírus SARS-CoV-2, cerca de seis meses após a vacinação primária completa, verificou-se uma “diminuição em oito vezes do título de anticorpos induzidos pela vacinação Covid-19, sendo esta diminuição menos acentuada para os anticorpos com capacidade para a neutralização do vírus”.

“Demonstramos que a primeira dose da vacina provocou uma resposta imunológica, embora uma segunda dose tenha sido essencial para promover a ligação e neutralização dos anticorpos SARS-CoV-2”, adiantam ainda as conclusões da investigação.