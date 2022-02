Vila Franca de Xira. Autarquia vai disponibilizar faturas em braille

“No próprio balcão da loja do munícipe, o cidadão pode chegar e ter a minuta do contrato em braille”, explicou João Pedro Baião, salientando que o processo permite ao cliente “ter autonomia e tratar de toda a documentação que é necessária.”

Defendendo que “as políticas públicas devem ser pensadas para todos”, o presidente do conselho de administração dos serviços municipalizados de água e saneamento de Vila Franca de Xira disse, em entrevista à Renascença que o objetivo é alargar a iniciativa aos contratos de fornecimento.

A partir de março, os serviços municipalizados de água e saneamento de Vila Franca de Xira, em parceria com a Associação de cegos e amblíopes de Portugal – Acapo, vão passar também a disponibilizar faturas em braille.

Para o presidente da Acapo, a iniciativa reveste-se de uma importância fulcral. “Muitas destas pessoas não têm acesso a esta informação básica”, lamenta Rodrigo Santos, que aponta que “toda a gente tem direito a receber uma fatura e a perceber, de uma forma autónoma, o seu conteúdo”. O que considera ser "um complemento essencial da cidadania”, além de permitir “a confidencialidade que um documento destes merece.”

Entretanto, os serviços municipalizados de Vila Franca de Xira estão também já a preparar uma segunda fase do processo. Trata-se de uma base de dados dos clientes cegos e amblíopes que permitirá que “no momento em que os SMAS fazem uma intervenção numa via eles sejam previamente contactados por telefone para os informar do que irá suceder”.

Para isso, e devido à proteção de dados, será a Acapo a fazer a divulgação da medida junto dos seus associados no concelho e serão eles a informar os serviços do seu interesse.

Um "Avatar" para surdos

Nesta linha de inclusão, a página dos serviços municipalizados já começou a ser alterada. Foi criado um "avatar", uma representação gráfica que interpreta para Língua Gestual Portuguesa toda o conteúdo da página, abrangendo a população surda.