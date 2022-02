Videovigilância no Miradouro de Santa Catarina em Lisboa já está "em funcionamento"

A medida já vem do anterior executivo municipal de Lisboa, presidido por Fernando Medina (PS), que anunciou, em março de 2021, que a implementação do sistema de videovigilância previsto para a Baixa, com a instalação de 216 câmaras em 16 zonas, teria início no Miradouro de Santa Catarina e prolongar-se-ia nos anos seguintes de "forma paulatina e contínua".

O sistema de videovigilância abrange 16 zonas da cidade de Lisboa, designadamente a Praça do Comércio, Cais das Colunas, Praça D. Pedro IV, Praça dos Restauradores, Praça da Figueira, Rua Augusta, Rua do Ouro, Rua da Prata, Rua do Comércio, Rua dos Fanqueiros, Avenida Ribeira das Naus, Cais do Sodré, Santa Apolónia na Rua Caminhos de Ferro e na Avenida Infante D. Henrique, Campo das Cebolas e Miradouro de Santa Catarina.

Na publicação hoje partilhada no Instagram, o atual vereador da Segurança afirmou que "a videoproteção no Miradouro de Santa Catarina já se encontra em funcionamento, enquanto que as outras zonas serão ligadas brevemente",.

Ângelo Pereira explica ainda que as 16 zonas onde serão instaladas câmaras de videovigilância estão "identificadas como mais vulneráveis", pelo que é necessário dotá-las "de sistema de videoproteção, com capacidades preventivas, de rápido diagnóstico e de acompanhamento remoto, complementando desta forma o serviço prestado pela presença física das forças da autoridade".