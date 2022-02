Seca. Comissão Europeia disponível para ajudar os agricultores portugueses

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, garantiu, nesta segunda-feira, ter observado, por parte da Comissão Europeia, uma "abertura grande" para avançar com "medidas imediatas" de apoio "para fazer face às necessidades" dos agricultores portugueses, devido à seca.

"Recebemos, por parte do comissário, uma abertura grande para poder fazer face a medidas imediatas que ajudem os agricultores da Península Ibérica a ter respostas imediatas a esta contingência", declarou a responsável pela tutela.

Falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas, no final de um Conselho de Agricultura no qual apresentou, com o seu homólogo espanhol, medidas de apoio para "ajudar os agricultores que passam por momentos muito difíceis" devido à seca, Maria do Céu Antunes escusou-se a avançar com valores, explicando que "isso vai depender daquilo que são as disponibilidades de cada um dos Estados-membros".

"Aquilo a que o senhor comissário se comprometeu connosco foi a estar atento àquilo que são as necessidades e àquilo que é a evolução também da situação" e que "podemos estar à espera do que for necessário para fazer face às necessidades dos nossos agricultores", apontou a governante.

"Teremos uma reunião logo ao final do dia e espero ter a concretização do que será o imediato", acrescentou.