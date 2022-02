Previsão de "dias de Primavera" em fevereiro. Seca pode agravar-se

"A manter-se o cenário, até ao fim do mês, sem precipitação, vai fazer com que a seca tenha consequência a agravar-se", explica.

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, garantiu, nesta segunda-feira, ter observado, por parte da Comissão Europeia, uma "abertura grande" para avançar com "medidas imediatas" de apoio "para fazer face às necessidades" dos agricultores portugueses, devido à seca.

"Recebemos, por parte do comissário, uma abertura grande para poder fazer face a medidas imediatas que ajudem os agricultores da Península Ibérica a ter respostas imediatas a esta contingência", declarou a responsável pela tutela.

Mais de 90% do território estava, a 15 de fevereiro, em seca severa ou extrema, segundo o IMPA, que indica um novo agravamento da situação de seca meteorológica no país.

O último boletim de seca indica valores de percentagem de água no solo inferiores ao normal em todo o território, com as regiões Nordeste e Sul a atingirem valores inferiores a 20%, com "muitos locais a atingirem o ponto de emurchecimento permanente".

[Atualizado às 18h07]