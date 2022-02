PJ deteve cinco suspeitos de produção de liamba em 12 estufas em Braga e Aveiro

A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou uma organização que se dedicava à produção de liamba em 12 estufas nos distritos de Braga e Aveiro e deteve cinco suspeitos, que ficaram em prisão preventiva, anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que aquela organização se dedicava à produção, "em larga escala", de liamba destinada à exportação para diversos países europeus.

A investigação, que decorria há dois meses, iniciou-se com a apreensão de encomendas de canábis detetadas no circuito de expedição, dirigidas a um país da Europa Central.

"As diligências de investigação de imediato encetadas conduziram à localização de dois armazéns industriais, um situado em concelho do distrito de Braga e outro em concelho do distrito de Aveiro, ambos utilizados em simultâneo pela organização, dotados de um conjunto de estufas e áreas de secagem, destinadas à produção industrial, ilícita, de liamba", acrescenta o comunicado..