Operação Nicotilla. GNR ajuda a desmantelar rede de contrabando internacional de tabaco

Uma rede de contrabando internacional de tabaco em Portugal e Espanha foi desmantelada, tendo sido detidas oito pessoas, com idades compreendidas entre os 33 e 61 anos, suspeitas de terem lesado o nosso país em 163.000 euros.

Segundo a Europol, além das detenções foram apreendidas duas toneladas de tabaco cortado, mais de 10 mil cigarros falsificados, diverso equipamento para corte e secagem de tabaco e 37.800 euros em dinheiro.

Os detidos são suspeitos de terem importado ilegalmente de Espanha para Portugal grandes quantidades de folhas e tiras de tabaco, destinadas a produzir cigarros falsificados. A rede criminosa tinha instalações de armazenamento e produção de tabaco espalhadas pelos dois países.

As buscas domiciliárias foram realizadas na província de Sevilla (Espanha) e nas cidades de Coimbra, Lisboa, Leiria e Aveiro (Portugal).

O inquérito já decorria há cerca de um ano e meio e segundo a GNR “teve por objetivo a investigação de uma organização criminosa internacional, que se dedicava à introdução e comercialização fraudulenta de folha de tabaco triturada”.

“O objetivo era controlar um circuito de distribuição e comercialização marginal em território nacional e em Espanha, sustentado num complexo esquema de remessas de encomendas postais a partir do Reino de Espanha, com destino a distribuidores sedeados em território nacional e orientado para a dissimulação do conteúdo e ocultação de remetentes”, lê-se no comunicado.