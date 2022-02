Guerra de gangues? PJ investiga morte de jovem em Camarate

A Polícia Judiciária confirmou hoje estar a investigar a morte de um jovem de 16 anos ocorrida no sábado à noite na via pública em Fetais, Camarate, concelho de Loures, encontrando-se ainda os suspeitos em fuga.

A fonte da PJ escusou-se, contudo, a adiantar mais pormenores relacionados com o caso.

Segundo informação referida à agência Lusa no domingo por fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, o jovem foi baleado.

Hoje, fonte do Cometlis indicou que se tratou de um jovem de 16 anos que, "por motivos não apurados", foi ferido no abdómen "com uma arma de fogo".

De acordo com a mesma fonte, "quatro homens colocaram-se em fuga numa viatura" após terem disparado sobre a vítima, que depois de receber "manobras de reanimação no local" foi transportada para o hospital de Santa Maria, no concelho de Lisboa, onde acabou por morrer.

Testemunhas no local do crime - onde estiveram PSP, bombeiros e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) - disseram, quando questionadas pelas autoridades, que o jovem "também teria sido esfaqueado", segundo o Cometlis.

O disparo aconteceu cerca das 22h50.

Segundo a edição de hoje do Jornal de Notícias (JN), o adolescente "foi atingido a tiro por indivíduos que estavam num carro em andamento" e o crime aconteceu no "contexto de guerra de gangues juvenis de Loures".

De acordo com o jornal, Manilson, como o jovem era conhecido, "foi vítima de uma luta entre moradores de bairros de Loures, numa escalada de violência que começou nas redes sociais".

Ainda de acordo com o JN, o jovem caminhava pela rua quando surgiu uma viatura "com pelo menos quatro ocupantes" e, com o "carro em andamento, um deles disparou em direção ao rapaz com uma arma de fogo".

"A vítima caiu e os agressores puseram-se em fuga a grande velocidade", tendo sido os moradores a alertar as autoridades e as equipas de socorro, acrescenta.