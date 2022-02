Aberto autoagendamento de crianças dos 5 aos 11 anos

Está aberto o autoagendamento da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para as crianças dos 5 aos 11 anos, anunciou esta segunda-feira o Ministério de Saúde.

O processo de vacinação vai decorrer no próximo fim de semana, nos dias 26 e 27 de fevereiro.

"O Portal de Agendamento Online para vacinação possibilita, desde hoje de manhã, a solicitação do agendamento da primeira dose da vacina contra a COVID-19, de crianças dos 5 aos 11 anos, para que possam ser vacinadas no fim-de-semana, dias 26 e 27 de fevereiro, no local mais conveniente, de acordo com a disponibilidade e a capacidade instalada dos postos de vacinação existentes", refere o Ministério da Saúde, em comunicado.

O pedido de agendamento está disponível no Portal da Vacinação até às 23h59 de quarta-feira.

Em simultâneo, irá decorrer a administração de segundas doses pediátricas a crianças que receberam a primeira dose entre 6 e 9 de janeiro, sendo que, neste caso, o agendamento é feito centralmente através de SMS (2424).