Mau tempo continua a condicionar movimento no Aeroporto da Madeira

O movimento no Aeroporto da Madeira continua com perturbações, este domingo, devido ao vento forte, que já obrigou quatro voos a divergir, e originou um cancelamento, de acordo com o portal da ANA-Aeroportos.

Desde sábado, sobretudo à tarde, que vários aviões não têm conseguido aterrar no aeroporto da região, devido ao vento forte que se faz sentir naquela zona.

Este domingo, segundo o portal da entidade responsável pelos aeroportos portugueses, a maior parte das aeronaves tem aterrado, mas o mau tempo já obrigou quatro voos a divergir para outros destinos e um foi cancelado.

As quatro ligações que divergiram provinham de Hannover, Lanzarote, Munique e Zhukovskv.

Um avião da Corendon Airlines com chegada prevista à região às 8h10, proveniente de Muenster, foi cancelado.