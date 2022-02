Multibanco. Metade dos terminais de pagamento da SIBS com falhas durante mais de uma hora

Os terminais de pagamento automático da SIBS estão novamente com problemas este sábado.

Em nota enviada à Renascença, a Sociedade Interbancária de Serviços "confirma a indisponibilidade que afetou as operações realizadas hoje (19/2) a partir das 11h20, em aproximadamente 50% dos Terminais de Pagamento Automático (TPA)".

"Todos os restantes serviços da SIBS, nomeadamente os Caixas Automáticos (CA) MULTIBANCO e cerca de metade dos terminais de pagamentos mantiveram o seu normal funcionamento", lê-se, ainda.

"As equipas técnicas da SIBS intervieram de imediato, o que permitiu a recuperação dos serviços a partir das 12h40. As equipas SIBS já circunscreveram a causa técnica que causou esta instabilidade em parte dos TPA. Neste momento, todos os serviços encontram-se operacionais, permanecendo as equipas da SIBS a monitorizar de perto o seu funcionamento."