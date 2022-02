Chamas do incêndio de navio dos Açores continuam a espalhar-se pela embarcação

O incêndio do navio ao largo do Faial, nos Açores, está a agravar-se e as chamas atingiram outros pavimentos da embarcação, nas últimas horas deste sábado.

As autoridades tentam agora controlar o incêndio com ajuda de rebocadores, segundo avança o capitão do "Porto da Horta", João Mendes Cabeças, à Renascença.

"O último relato que recebemos do navio NRP Setúbal que está a acompanhar a situação é que houve um agravamento do incêndio. Face a este relato, a empresa responsável pelo salvamento do navio alterou o seu plano e neste momento já está a tomar medidas para que, com um rebocador e com outro rebocador que chega amanhã de manhã à área, começarem a efetuar o arrefecimento da chapa do navio, para ver se conseguem controlar o incêndio porque neste momento é impossível ir a bordo", explica.

A prioridade agora é evitar um colapso das chapas do navio e evitar um cenário de poluição do meio marinho, não havendo previsão para as operações de reboque.



"O perigo iminente não sabemos. Não sabemos quanto tempo é que vai demorar o incêndio e também não sabemos se as chapas do navio com estas variações térmicas muito grandes, terão algum colapso e originar uma situação de poluição do meio marinho", diz ainda, o capitão.