Boletim DGS. Mais 14.160 novos casos de Covid-19 em dia com 37 mortes

Portugal regista mais 37 mortes e 14.160 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Estão internadas 1.799 pessoas, menos 137 do que na sexta-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão 118 pessoas (menos nove), embora nem todos os internamentos se devam à covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos diminuiu hoje para 504.185, menos 12.705 do que na sexta-feira e, nas últimas 24 horas, foram dadas como recuperadas 26.828 pessoas, para um total de 2.653.049 desde o início da pandemia.

A região com maior número de novas infeções foi Lisboa e Vale do Tejo com 4.505 seguido pelo Norte (3.194), Centro (2.624), Açores (1.525) Alentejo (907), Algarve (836) e Madeira (569).