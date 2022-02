Três detidos. Rede vendia droga oriunda de Espanha em vários pontos do país

A Guarda Nacional Republicana anunciou a detenção, na quinta-feira, de três pessoas suspeitas de tráfico de estupefacientes.

Segundo um comunicado do Comando Distrital de Setúbal da GNR, na operação foram detidos “uma mulher e dois homens, com idades entre os 31 e os 37 anos”, nas localidades de Grândola e do Estoril.

A GNR adianta que a operação decorreu na sequência de uma investigação que começou há cerca cinco meses, e que teve origem numa apreensão de material estupefaciente, na localidade da Trafaria.

“No decorrer das diligências policiais, foi possível constatar a existência de uma rede que se dedicava ao tráfico de estupefacientes, através da obtenção do produto estupefaciente, proveniente do sul de Espanha, e à venda direta a diversos traficantes que operam em várias zonas do país”, acrescenta em comunicado.