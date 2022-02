Multibanco já voltou ao normal após falhas em várias zonas do país

A rede Multibanco esteve esta sexta-feira ao final da tarde com problemas em vários pontos do país, confirmou a SIBS à Renascença . Entretanto, o serviço já foi retomado e está a funcionar com normalidade.

A rede esteve com falhas no pagamentos no comércio e nos supermercados, por exemplo, e no levantamento de dinheiro nas caixas ATM.

A SIBS durante a tarde admitiu a "instabilidade no sistema". As causas do problema não foram desvendadas.

Nas redes sociais, várias pessoas vão dando conta de perturbações, por todo o país, especialmente aquelas que se encontravam em supermercados e não conseguiram efetuar pagamentos.

[notícia atualizada às 20h50]