Multibanco com falhas em várias zonas do país

A rede Multibanco está esta sexta-feira ao final da tarde com problemas em vários pontos do país, confirmou a SIBS à Renascença.

A rede está com falhas no pagamentos no comércio e nos supermercados, por exemplo, e no levantamento de dinheiro nas caixas ATM.

A SIBS admite "instabilidade no sistema" e está a tentar resolver o problema. Numa declaração enviada à Renascença, a empresa "confirma a existência de alguns constrangimentos na rede de TPA, nos últimos minutos, estando a encetar todos os esforços para ultrapassar esta situação"." Lamentamos os constrangimentos que possam ser causados”, acrescenta a SIBS.

As causas do problema não são conhecidas.