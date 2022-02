Militar hospitalizado após assalto violento em Leiria

Um militar do Regimento de Artilharia de Leiria foi, na madrugada desta sexta-feira, alvo de agressões e roubo na via pública. O jovem, de 20 anos, está hospitalizado, embora livre de perigo, aguardando por uma cirurgia.

O incidente foi filmado pelo sistema de videovigilância da PSP.

Em declarações à Renascença, o comissário André Antunes, comandante da Esquadra de Investigação Criminal de Leiria, contou que “o jovem foi violentamente agredido e roubado, por parte de um grupo de quatro indivíduos”.

Os agressores terão sido quatro jovens, três do sexo masculino e um do sexo feminino, entre os 16 e os 24 anos. Dois deles têm antecedentes criminais “por criminalidade violenta”, referiu André Antunes, sendo que dois residem em Leiria e dois residem na área metropolitana do Porto.

A identificação e interseção dos suspeitos foi possível graças ao sistema de videovigilância da PSP que filmou o ocorrido, levando os agentes a acionarem os meios policiais e de socorro para o local. Os suspeitos fugiram, mas foram intercetados pouco depois numa rua da cidade.

O incidente ocorreu por volta das 05h00 desta madrugada, tendo, para esta tarde ficado marcado o interrogatório no Ministério Público.

Os bens que tinham sido subtraídos foram recuperados.



A investigação ficou a cargo da PSP de Leiria.