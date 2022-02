Estado deve atualizar inventário do património, diz Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas (TC) defende serem necessárias melhorias nas finanças públicas se na atuação do Estado. Assim, pela primeira vez, numa altura em que se aproxima uma nova Legislatura, disponibilizou um documento que acredita ser útil e necessário para a “atuação dos poderes legislativo e executivo” que poderá “resultar em melhorias consistentes e sustentáveis para as finanças públicas e para a gestão pública em geral”.



Dizem os juízes conselheiros que o reporte orçamental e financeiro do Estado “mantém-se estruturalmente inalterado há mais de 20 anos, não correspondendo já ao espírito do preconizado pela Lei de Enquadramento Orçamental”. Afirmam que “o rumo definido para a gestão financeira pública passa por dotar o Orçamento do Estado e a Conta Geral do Estado com informação completa”.

E apontam, por isso, uma medida desde já urgente, “a inventariação e a adequada valorização dos bens imóveis do Estado e existir informação completa ao nível do património financeiro, do património imobiliário e da dívida pública. Nestes domínios, a articulação entre os sistemas de informação das várias entidades públicas e a respetiva avaliação custo/benefício dos investimentos a realizar afigura-se prioritária”.

Recorde-se que compete ao Tribunal de Contas apreciar a legalidade, a economia, eficácia e eficiência da gestão financeira das entidades públicas, incluindo a organização, o funcionamento e a fiabilidade dos sistemas de controlo interno.





