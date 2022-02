Deco critica tarifário da água praticado em Paços de Ferreira

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor - DECO denunciou, esta sexta-feira, que os consumidores de Paços de Ferreira que não consumam mensalmente até um metro cúbico de água pagam uma tarifa fixa no valor de 17,47 euros.

“É com perplexidade que a DECO encara o tarifário de abastecimento e saneamento de água em Paços de Ferreira”, no distrito do Porto, lê-se num comunicado enviado à Lusa.

Segundo a associação, “quem não gaste em determinado mês qualquer água ou não atinja aquele consumo terá de pagar a tal quantia”.

Acrescenta que se o consumo for um metro cúbico água “essa mesma tarifa custará 6,29 euros.

A DECO considera “inadmissível a aplicação desse critério de diferenciação”, salientando que “o acesso à água deve ser garantido a um custo socialmente aceitável”.

Face à situação, acrescenta-se no comunicado, “vários utilizadores que têm consumos de água mais baixos ou nulos desperdiçam-na propositadamente para poderem ver a sua fatura reduzida”.

A DECO informa que já comunicou a sua posição às entidades visadas e acompanhará de perto esta situação, “exigindo a aplicação de um tarifário que salvaguarde os interesses dos utilizadores e promova uma utilização sustentável e eficiente deste recurso finito que é a água”.

A Lusa questionou a autarquia sobre a matéria, mas o gabinete do presidente informou que não haveria declarações sobre o assunto.