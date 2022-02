Covid-19. Visitas retomadas nos hospitais do Médio Tejo a partir de sábado

Vão ser retomadas no dia 19 (amanhã, sábado) as visitas aos doentes internados aos hospitais do Médio Tejo: Abrantes, Tomar e Torres Novas.

De acordo com o comunicado enviado à Renascença, “a evolução epidemiológica favorável do país e dos concelhos servidos pelo CHMT, permite uma reversão da medida de suspensão temporária de visitas que foi acionada a 12 de janeiro para salvaguarda da segurança das pessoas doentes internadas e, também, dos profissionais de saúde da instituição”.