Combate à seca junta quatro municípios dos distritos da Guarda e Viseu

Para responder à situação de seca que se vive nos distritos da Guarda e Viseu, foi apresentado esta sexta-feira o “Plano de Ação para a Gestão Eficiente do Abastecimento de Água a partir do subsistema de Ranhados”.

O plano pretende “dar resposta urgente à situação de seca que se vive nos quatro municípios, servidos pela Albufeira de Ranhados e que neste momento apresenta volumes abaixo da média para esta altura do ano”, indica uma nota enviada à Renascença.

Os municípios em causa são Mêda e Vila Nova de Foz Coa, no distrito da Guarda, e São João da Pesqueira e Tabuaço, no distrito de Viseu.

Juntamente com a EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres/ Águas do Vale do Tejo, S.A. (AdVT) e Águas do Norte, S.A. (AdNorte), procuram, através de uma gestão criteriosa da água, minimizar o problema da seca na região.

Para o efeito, vão ser levadas a cabo várias medidas de mitigação, com particular destaque para uma campanha de sensibilização para a poupança e uso eficiente da água, que será lançada na próxima semana nos quatro municípios, em simultâneo.

“A difusão da mensagem será feita através dos meios e das redes de comunicação próprias, quer dos municípios quer da EPAL/AdVT e da AdNorte”, tendo sido desenvolvidos vários suportes de comunicação, “como folhetos informativos, cartazes e flyers que deverão acompanhar as contas da água”, referem os promotores.