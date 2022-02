Comandante da TAP cumpriu todas as regras "em incidente" com Presidente da Eslovénia

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) defendeu, esta sexta-feira, que o comandante da TAP que não autorizou o embarque da comitiva do Presidente da República da Eslovénia cumpriu todas as regras a que está obrigado.

Lamentando o ocorrido na quarta-feira, a direção do SPAC refere em comunicado à Lusa que “o comandante da TAP e associado do SPAC envolvido no incidente cumpriu todas as regras a que está obrigado no âmbito das suas responsabilidades legais e deveres profissionais, enquanto piloto da aviação civil”.

Na origem do comunicado do SPAC está uma notícia do Correio da Manhã, que na sua edição desta sexta-feira, relata que “uma intransigência de um comandante da TAP, que impediu a comitiva do Presidente da República da Eslovénia de embarcar no voo de volta a ‘casa’, gerou um incidente diplomático na quarta-feira”.

Segundo o jornal, na origem do problema terá estado “um ligeiro atraso, já depois de a comitiva de Borut Pahor ter feito o ‘check-in’”.