Morreu 'David da Buraca', referência da restauração lisboeta

Morreu o empresário da restauração David Alves Rodrigues, uma referência da restauração lisboeta e proprietário do restaurante ‘David da Buraca’.

Natural de Ponte de Lima, David Alves Rodrigues, tinha 82 anos.

A Casa do Concelho de Ponte de Lima, de onde era natural, publicou uma nota de pesar na rede social Facebook em que exprime o “profundo pesar” ao saber “do falecimento do sócio fundador David José Alves Rodrigues. Um homem exemplar que tanto contribuiu para o erguer desta casa, e para com quem queremos expressar todo o nosso eterno agradecimento. Vimos por este meio também expressar as mais sentidas condolências à família e amigos."