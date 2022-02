Mais 42 mortos e 16 mil novos infetados com Covid-19 em dia com menos internados

Veja também:

Nas últimas 24 horas Portugal registou mais 42 mortos e 16.488 novos infetados. De acordo com o relatório diário da Direção-Geral da Saúde há um acentuada descida do número de internados. Há 2.022 internados com Covid nos hospitais, menos 119 do que ontem, dos quais 132 em cuidados intensivos (menos 10 do que ontem).

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que tem maior número de novos casos, 5.725, seguida do Norte com 4.390 e o Centro com 3.145. Todas as restantes regiões têm menos de mil novas infeções nas últimas 24 hotas. O Algarve tem 998, o Alentejo 942, os Açores 743 e a Madeira 545.

Das 42 vítimas mortais, 27 tinham mais de 80 anos, oito tinham entre os 70 e os 79 anos, três entre os 60 e os 69 anos, três entre os 50 e os 59 anos e uma entre os 40 e os 49 anos.

Apesar do cenário de melhoria da pandemia, Portugal tem 538.169 casos ativos da doença e permanecem em isolamento mais de um milhão de pessoas.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 3.148.387 casos da doença, dos quais 20.708 acabaram por morrer e 2.589.510 conseguiram recuperar.