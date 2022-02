Juiz arguido não é sinónimo de crime, mas de defesa, lembra associação sindical

Constituir o juiz Carlos Alexandre como arguido é uma decisão automática que nada tem a ver com a validação do conteúdo do pedido de Instrução feito por José Sócrates à justiça.

Em declarações à Renascença, o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), Manuel Ramos Soares, esclarece que "quando é admitida abertura de Instrução e essa admissão não depende do mérito dos indícios, mas do cumprimento das formalidades para abertura de instrução, essa pessoa adquire - por efeito automático da lei - a qualidade de arguido, independentemente se o pedido tem mérito, se há indícios de crime ou a decisão de arquivamento foi correta. Independentemente de tudo isso, para que a pessoas tenha direito a defesa, é constituída arguida".

O semanário “Expresso” avançou nesta quinta-feira que o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu aceitar o requerimento de abertura de instrução apresentado por José Sócrates no âmbito do caso da distribuição manual da Operação Marquês em 2014, distribuição essa que atribuiu a Carlos Alexandre todo o processo.

Este pedido da defesa de José Sócrates aconteceu depois de o Ministério Público ter arquivado o inquérito sobre esta matéria. Recorde-se que este episódio já foi alvo também de avaliação do Conselho Superior da Magistratura (CSM), que admitiu, no início deste ano, que o caso foi distribuído “diversamente do legalmente estabelecido”, apresentando “irregularidades procedimentais”.

O Ministério Público detetou que a distribuição não foi eletrónica como deveria e podia ter sido no Citius no dia 9 de setembro de 2014. Em comunicado informava que, apesar das conclusões, “o direito de instaurar procedimento disciplinar quanto a tal matéria caducou”. Também o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) foi chamado a avaliar este caso, mas não detetou falhas no sistema.