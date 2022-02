"Grave situação de seca". Bruxelas está a analisar possíveis apoios no quadro da PAC

A Comissão Europeia está em contacto com as autoridades portuguesas para analisar possíveis apoios no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC).

“Dentro do quadro da Política Agrícola Comum, tenho o prazer de informar que os serviços da Comissão estão em contacto com as autoridades nacionais e regionais portuguesas para analisar o apoio que a PAC pode prestar para enfrentar esta catástrofe nacional”, avançou a comissária Helena Dali, que representou o executivo comunitário num debate sobre a seca na Península Ibérica realizado hoje de manhã no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

A mesma responsável manifestou preocupação com "a grave situação de seca sofrida na Península Ibérica e, em particular, com a situação que atualmente enfrentam algumas zonas do Norte e Centro de Portugal".

Na sua opinião é necessário desenvolver políticas a médio e longo prazo, pois "as alterações climáticas irão aumentar ainda mais a escassez de água e os riscos de seca".

“É por isso que é tão crucial acelerar a transição para sistemas sustentáveis e resilientes e colocar os nossos agricultores no caminho da neutralidade climática. A nova PAC oferece oportunidades para ajudar o setor a adaptar-se, e a Comissão encoraja Portugal e Espanha a fazer uso desta possibilidade”, afirmou.

Em nome da Comissão, apelou por isso “às autoridades nacionais, não só da Península Ibérica, mas de todas as áreas suscetíveis de serem afetadas pela seca, para que estabeleçam práticas de gestão da água sustentáveis e resistentes ao clima, que reflitam plenamente os recursos hídricos disponíveis e as necessidades de todos os utilizadores”.

A comissária Dalli saudou “a cooperação transnacional portuguesa espanhola em matéria de gestão sustentável e resistente ao clima dos rios transfronteiriços, tais como Minho, Lima, Douro, Tejo e Guadiana (...) e também as discussões em curso sobre novos projetos de colaboração conjunta entre Espanha e Portugal que facilitam respostas conjuntas e devem materializar-se numa gestão sustentável e resistente ao clima dos recursos hídricos”.

Num debate realizado no hemiciclo de Estrasburgo depois de, na semana passada, a delegação do PSD ter solicitado um debate de urgência sobre a situação em Portugal, o eurodeputado social-democrata Álvaro Amaro alertou que “os agricultores desesperam e muitos já pensam em abandonar a atividade”.