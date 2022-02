Governo investe um milhão no Caminho Português da Costa para Santiago de Compostela

São 138 km do Caminho da Costa que parte da Sé Porto e atravessa o Minho até Espanha. Foi certificado no início deste mês e é o terceiro caminho português com esse reconhecimento.

A primeira ação promocional foi realizada esta quarta-feira com a inauguração um pacote de um milhão de euros para a promoção interna e externa. As palavras "importância histórica e cultural" foram as mais ouvidas ao longo do dia.

O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) diz que são esses os "principais atrativos da região". Luís Pedro Martins afirma que há várias motivações que levam os peregrinos a percorrer os caminhos, destacando as "religiosas, gastronomia e património".

Do outro lado da fronteira, Nava Castro, diretora do turismo da Galiza reforça a importância da união entre os dois países e acredita que “mais do que transmitir cultura, o caminho recebe cultura de muitos povos do mundo”.

A mesma responsável diz sentir-se “muito orgulhosa por conseguirmos unir, ainda mais, estes dois povos”.

Uma certificação destas "obriga a uma qualificação e investimento no território", conclui Miguel Alves, presidente da Câmara de Caminha. O autarca reforça a importância do aeroporto do Porto para “atrair peregrinos de todo o mundo”.