Covid-19. Pais não percebem que máscaras caiam nas discotecas e bares e permaneçam nas escolas

Ascensão diz que, neste momento, havia a expetativa da possibilidade de deixar de utilizar a máscara até “pelas dificuldades que criam na comunicação e no diálogo”.

Jorge Ascensão, presidente da Confap, ressalva que quem sabe das condições para as medidas mais adequadas é a DGS, mas argumenta que os pais continuam sem entender “o levantamento de algumas restrições quando noutras situações semelhantes isso não acontece” . “Muitas vezes, não percebemos o que está na base”, lamenta.

A permanência da obrigação da máscara nas salas de aula, quando a restrição está a cair em vários espaços fechados, como os bares e as discotecas, está a deixar os pais dos alunos confusos em relação aos critérios que sustentam esta decisão.

“Teremos mais os alunos em regime presencial. Alguns alunos ficaram em casa por os pais terem testado positivo, por estarem em contato mais direto com um colega, e esta mudança vai beneficiar o processo educativo”, sinaliza.

Já Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, valoriza a queda do isolamento para os casos de contatos de risco , que assegura irá melhorar em muito o processo educativo, uma vez que favorecerá o ensino cara a cara.

“ Há alguma contradição nas medidas ”, refere, ao mesmo tempo que lembra que a expetativa era de maior relaxamento nas medidas nas escolas, em linha com o que está a acontecer em muitos países da Europa.

O líder associativo pede uma melhor explicação das medidas, “porque há situações como as discotecas e os bares em que isso não acontece, e muitos dos que frequentam as escolas também frequentam discotecas e bares”.

Por isso, Mário Nogueira acredita que o Governo faz bem “em ir aliviando regras, mas não o fazer com todas de uma só vez”.

Por fim, o líder da FENPROF, Mário Nogueira, crê que a decisão do executivo é equilibrada “tendo em conta que é sustentada na opinião dos especialistas, porque esta é uma questão de saúde publica, claramente”.

A decisão, argumenta, terá consequências para o bem-estar emocional dos alunos, que assim “poderão estar em contato com os seus professores, olhos nos olhos, em contexto presencial”.

Isto porque as salas de aula “não têm distanciamentos social, nunca houve, foi um problema que sempre se colocou”.

Já esta quinta-feira, e depois do anúncio do Governo, a Iniciativa Liberal criticou o Governo por, apesar do alívio das medidas devido à Covid-19, ter mantido obrigatório o uso das máscaras em espaços fechados, nomeadamente nas escolas, considerando que esta é "uma falha grave".

Para a Iniciativa Liberal, "é especialmente hipócrita a exibição diária de políticos em espaços fechados sem máscara quando continua a ser imposto via poder político este sacrifício às crianças e jovens num país com altíssima taxa de vacinação e já numa fase de transição para endemia".

Na reunião do Conselho de Ministros o executivo decidiu pelo alívio de várias medidas relacionadas com a pandemia, mas o uso da máscara continua a ser exigido nas mesmas circunstâncias que são exigidas atualmente.