Covid-19. DGS recomenda quarta dose para pessoas com imunossupressão grave

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda a administração da quarta dose da vacina contra a Covid-19 a pessoas com imunossupressão grave.

Numa nota enviada às redações, a autoridade sanitária recomenda “a vacinação com doses de reforço em pessoas com imunossupressão grave, que receberam uma dose adicional para completar o esquema vacinal primário, com o objetivo de aumentar a proteção desta população”.

A DGS esclarece que a vacinação adicional “foi anteriormente recomendada à população com imunossupressão, de forma a possibilitar um nível de proteção adequado e idêntico ao esquema vacinal inicial na população em geral”.

Prioridade às grávidas

O comunicado da DGS faz uma apelo particular à vacinação de reforço das mulheres grávidas: “para a proteção atempada, a norma salvaguarda, ainda, que a vacinação na grávida é prioritária, pelo risco acrescido de complicações relacionadas com a Covid-19”, pode ler-se.

A recomendação para a toma da quarta dose para a população imunodeprimida está em linha com as orientações da Agência Europeia do Medicamento (EMA).

O regulador europeu insiste que, neste momento, a administração de uma quarta dose só é recomendado para as pessoas com um sistema imune gravemente debilitado.

Quanto à toma generalizada, a EMA diz que, nesta altura, “não há dados suficientes” para decidir sobre a necessidade e o intervalo de tempo para possíveis reforços adicionais da vacinaçao contra a Covid-19.