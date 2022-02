Covid-19. Alívio de medidas, mas uso da máscara mantém-se na mesma

Veja também:

O Governo decidiu manter tudo na mesma no que diz respeito ao uso da máscara. Na reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira o executivo decidiu pelo alívio de várias medidas relacionadas com a pandemia, mas o uso da máscara continua a ser exigido nas mesmas circunstâncias que são exigidas atualmente.



Assim, o uso de máscara continua a ser obrigatório, por exemplo, nas salas de aulas, nos transportes públicos e TVDE, nos espaços interiores públicos, nos recintos desportivos ainda que ao ar livre, entre outros.

A manutenção do uso de máscaras fazia parte das recomendações deixadas por especialistas na reunião do Infarmed de quarta-feira.

O uso de máscara na rua já não é obrigatóriohá vários meses, mas mantém-se a recomendação do seu uso em caso de grandes aglomerados.

As medidas de alívio entram em vigor depois de serem promulgadas pelo Presidente da República. O Governo admite voltar a rever as regras Covid quando Portugal atingir a meta de 20 mortos por milhão de habitantes a 14 dias o que, segundo as previsões, deve acontecer daqui a cinco semanas.