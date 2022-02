Alívio das restrições. Hotéis esperam regressar em breve às taxas de ocupação pré-pandemia

O setor da hotelaria acredita que, em breve, poderá atingir taxas de ocupação semelhantes às dos anos pré-pandemia.

No caso do Algarve, a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turisticos da região (AHETA) acredita que num "crescimento claro".

Em declarações à Renascença, Hélder Martins, o presidente da AHETA, identifica um outro indicador ocupação dos aviões no aeroporto de Faro já está a aumentar.

"As expectativas que temos, neste momento, são de um crescimento claro. Os indicadores do aeroporto de Faro são muito credíveis e são sempre positivos. Já tivemos, este fim de semana que passou, a ocupação e o movimento do aeroporto de Faro foi semelhante ao de 2019. E o outro indicador, também, muito positivo é que a ocupação dos aviões está claramente a crescer"

O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, que diz que a decisão do Governo de aliviar as restrições por causa pandemia são muito positivas. Helder Martins assume que "aumenta, desta forma, a confiança de quem quer fazer férias em Portugal".

Também o setor da restauração mostra-se satisfeito com o alívio das medidas. É "uma excelente notícia", diz à Renascença, da Pro.Var.

Mas são precisos apoios, porque "mais ou menos metade dos restaurantes estão numa situação grave de sobreendividamento e essa metade estão na disponibilidade de vender os restaurantes, porque não têm condições para continuar".