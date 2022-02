Tribunal de Contas aponta falhas ao município do Fundão nas medidas de ajuste financeiro

O Tribunal de Contas (TdC) concluiu que o Município do Fundão não aplicou, entre 2014 e 2018, a maior parte das medidas previstas nos planos de ajustamento financeiro das autarquias locais ou que essas não geraram o efeito previsto.

A conclusão consta de uma auditoria, divulgada esta terça-feira, que analisa a implementação e execução de mecanismos de reequilíbrio orçamental, reestruturação da dívida e assistência financeira, pelo Município do Fundão, desde 2014.

No relatório são destacados aspetos como a não contenção da despesa, a falta de medidas para aumentar receita própria e falhas na reestruturação dos serviços daquela autarquia do distrito de Castelo Branco presidida por Paulo Fernandes.

O TdC vincou que a Câmara do Fundão "ainda consta da lista dos municípios mais endividados" e que recorreu a vários programas de ajuda financeira, "sendo os mais recentes o Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) e Saneamento Financeiro (2013) e o PAM (Plano de Ajustamento Municipal - 2018)".

"Como contrapartida dos empréstimos de 2013, comprometeu-se a executar um Plano de Ajustamento e Saneamento Financeiro, que incluía medidas de redução da despesa, de aumento da receita e outras passíveis de melhorar a gestão municipal e gerar ganhos de eficiência".

Na auditoria, o TdC "verificou que não foi conseguida a contenção da despesa, sendo a execução 10,9% acima do inscrito no Plano de Ajustamento e Saneamento Financeiro".

O TdC disse ainda que também não foram adotadas as medidas que visavam aumentar a receita própria, ainda que a receita total tenha sido superior, "suportada essencialmente nas transferências provenientes do Orçamento do Estado".

"Evidenciaram-se também falhas na reestruturação e reorganização de serviços e procedimentos e na implementação de procedimentos de monitorização e controlo", acrescentou o TdC.

O TdC vincou que o município "deverá garantir que os recursos financeiros obtidos ao abrigo de programas de ajustamento e apoio financeiro são utilizados de acordo com o definido na lei e nos contratos, e que as práticas contabilísticas asseguram a existência de informação fidedigna".

"Deve também proceder a uma efetiva implementação das respetivas medidas e a uma adequada monitorização da execução, promovendo medidas corretivas, quando se verifiquem desfasamentos negativos na tendência de ajustamento", é igualmente recomendado.