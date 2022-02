Sentido sismo na Madeira de 5.0

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera corrigiu a magnitude do sismo sentido esta madrugada na Madeira, passado dos 5.2 para os 5.0.

Pelas 4h32 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 5.0 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 35 km a Sul do Funchal.



“Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli modificada) no concelho de Câmara de Lobos (Ilha da Madeira)”, pode ler-se no comunicado do IPMA. Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Funchal, Machico, Ribeira Brava e Santa Cruz (Ilha da Madeira).

O tremor de terra foi forte e sentiu-se nos edifícios do centro da cidade do Funchal, embora não o suficiente para acordar todos os madeirenses. Contudo, alguns saíram à rua.

De acordo com informações à Renascença do Serviço de Bombeiros e Proteção Civil, o tremor de terra “durou poucos segundos e foi sentido em toda a Região Autónoma”. A mesma fonte adianta que “algumas pessoas saíam para a rua, assustadas, e algumas das corporações de bombeiros do arquipélago receberam chamadas com pedidos de informação”.