Nutricionistas querem menos sal e açúcar nos produtos alimentares para crianças

A bastonária da Ordem dos Nutricionistas defendeu nesta quarta-feira "um foco nos produtos alimentares destinados a crianças", no sentido de reduzir o teor de sal e açúcar, para aumentar os "resultados positivos" já conquistados.

Segundo os resultados do processo de reformulação dos produtos alimentares em Portugal anunciados nesta terça-feira, houve, nos últimos três anos, uma redução de cerca de 11% de sal e açúcar em alguns produtos alimentares, como batatas fritas e outros snacks salgados, cereais de pequeno-almoço, pizzas, iogurtes e leites fermentados, leite achocolatado, refrigerantes e néctares.

Em declarações à Lusa, a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, saudou os efeitos obtidos, mas deixou um apelo: "Não vamos agora ficar agarrados a estes resultados positivos".

Reconhecendo que "algumas categorias de alimentos já foram mais além", ultrapassando as metas definidas, a bastonária sugeriu que é preciso "definir já, de imediato, novas metas" e, "verdadeiramente importante, abranger mais produtos alimentares".

Entre esses produtos, a bastonária colocou "um foco nos produtos alimentares destinados a crianças", recordando que um estudo recente evidenciou que estes "tinham, na sua composição, sal e açúcar, o que, de resto, não é desejável".

Por isso, a bastonária dos nutricionistas apela a que se celebrem, "de imediato", compromissos com as empresas que fabricam produtos alimentares para crianças, sublinhando que a política de saúde não pode ficar "refém" das mudanças na governação.

"Ficamos muito expectantes com a constituição do novo Governo e com quem ficará com a pasta da Saúde, mas também cá estaremos para continuar a sinalizar estas questões", garantiu, sublinhando antes a necessidade de se firmarem "rapidamente alguns compromissos" com a indústria, que "está muito recetiva no sentido de caminhar para produtos mais saudáveis".

Os resultados obtidos devem "encorajar para o futuro", vincou Alexandra Bento. "Estamos perante um trabalho colaborativo entre a indústria, a distribuição e aqueles que são os responsáveis da saúde, que nos levou a atingir os resultados", notou.

O processo de reformulação dos produtos alimentares em Portugal remonta a 2018, quando se iniciou o diálogo entre as autoridades de saúde e a indústria alimentar e de distribuição, tendo sido assinado um compromisso em 2019. Desde aí, procedeu-se à monitorização dos anos de 2020 e 2021, o que voltará a acontecer este ano.