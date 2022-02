Marta Temido prevê novas regras para certificados e testes

No final da reunião no Infarmed com os especialistas que apoiam o Governo na gestão da pandemia de Covid-19, nesta quarta-feira, a ministra Marta Temido mostrou-se satisfeita e cautelosa.

Em declarações aos jornalistas, referiu que a mortalidade em Portugal associada à doença ainda está acima do estabelecido pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC), mas abriu também caminho a alterações no que diz respeito aos certificados digitais, à testagem e ao uso de máscara.

“Com estes condicionalismos, podemos considerar uma nova fase. Sabemos que Portugal passou esta quinta onda com menos restrições do que ondas anteriores e do que outros países”, pelo que, olhando para uma nova fase, “estamos a falar de uma nova política de testagem, tornando-a mais focada; questões relacionadas com a apresentação de certificados digitais em alguns espaços; a utilização ou não de máscara em espaços onde podemos estar mais protegidos, como ao ar livre”, afirmou aos jornalistas.

Em resposta a uma questão sobre o número de dias de isolamento para infetados e assintomáticos, Marta Temido explicou que a nova estratégia tem vários pilares:

Vigilância

Vacinação

testagem (“vamos provavelmente alterar o paradigma de testagem para mais focada, como já fizemos no passado”) e

medicamentos (“há novos fármacos que o país está a procurar adquirir e que têm efeito muito promissor, seguro, no debelar da doença grave”).

Além disso, há que diferenciar dois conjuntos de medidas:

“legislativas/política: uso de máscaras, exigência certificados, lotações de espaços,…) e

de saúde pública: definições técnicas que não serão apreciadas em Conselho de Ministros e que tem a ver com dias de isolamento, se variam com os sintomas da pessoa e até medidas relacionadas com a organização dos circuitos em termos de atendimento de doentes”, explicou a ministra.

Estas matérias de saúde pública são regulamentadas “em normas da Direção-Geral da Saúde.