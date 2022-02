Mais de 20 mil casos de Covid-19 e 46 mortes em 24 horas

Veja também:

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 20.041 novas infeções com o novo coronavírus e 46 mortes com Covid-19, indica o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde nesta quarta-feira.

O maior aumento de infeções ocorreu na faixa etária entre os 10 e os 19, com mais 3.592 novos casos nas últimas 24 horas. Seguem-se os intervalos 40-49 anos, com mais 3.125, e dos 20 aos 29 anos, com mais 2.963 em relação a ontem.

No que toca à mortalidade, a faixa acima dos 80 anos lidera com 33 óbitos nas últimas 24 horas. Entre os 70 e os 79 anos morreram sete pessoas.

Já entre os 40 e os 69 anos morreram, no total, seis pessoas.





Evolução da pandemia