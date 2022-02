Homem morre esfaqueado na via pública em Quarteira

Um homem morreu esta quarta-feira na via pública em Quarteira, no distrito de Faro, depois de ter sido agredido com uma arma branca, encontrando-se o agressor em fuga, disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com a mesma fonte, o homem "terá sido esfaqueado" por volta das 16h00, junto ao terminal rodoviário daquela cidade algarvia, no concelho de Loulé.

"A vítima ainda foi assistida pelos profissionais do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica], e embora tenham sido realizadas manobras de reanimação, não resistiu aos ferimentos", notou.

A investigação ao caso passou para a competência da Polícia Judiciária (PJ), concluiu.