Gaia. Encontrado corpo que será do jovem bailarino desaparecido no mar

Foi encontrado um corpo junto ao paredão de Canide, em Gaia, que ao que tudo indica pode ser do jovem bailarino ucraniano que estava desaparecido no mar desde a passada quinta-feira.

A informação está a ser avançada pelo Jornal de Notícias.

Santos Amaral, capitão do Porto do Douro, explicou que as autoridades aguardam o reconhecimento do corpo que se encontra em adiantado estado de decomposição. Mas, acrescentou, "tudo aponta para que seja o jovem até porque tem vestidos os calções que tinha no momento em que desapareceu".

O corpo foi encontrado por um popular durante a manhã, não muito longe do local onde ocorreu o acidente.

No local está a Polícia Marítima, os Sapadores de Gaia e o Voluntários de Coimbrões que transportarão o corpo para o Instituto de Medicina Legal.

O bailarino ucraniano, de 21 anos, pertencia à companhia de ballet que iria subir ao palco do Coliseu com o espetáculo "O Lago dos Cisnes”.