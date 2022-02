Famalicão oferece consultas de saúde oral aos carenciados

Para prestar cuidados de saúde oral de forma gratuita aos famalicenses mais carenciados, a Câmara de Vila Nova de Famalicão vai celebrar um acordo de cooperação com o Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA) e com a CESPU - Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário de Famalicão.

A proposta que foi aprovada pelo executivo municipal, por unanimidade, tem como objetivo “ajudar os agregados mais carenciados” e vai ao encontro de “um compromisso eleitoral” assumido por Mário Passos.

“Esta foi a forma encontrada pelo município para dar resposta a esta questão, que é muito importante para a qualidade de vida dos nossos cidadãos, e que, infelizmente, não encontra resposta suficiente no Serviço Nacional de Saúde e é cara no mercado”, explica o autarca famalicense.

Com esta medida, a autarquia estima gastar cerca de 68.500 euros.

A colaboração será tripartida entre o município, que assegura o pagamento do valor respetivo de cada uma das consultas; o Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA), que cede o espaço no Hospital de Famalicão para a prestação dos cuidados em Medicina Geral Dentária, bem como o pessoal administrativo; e a CESPU que irá apetrechar esse espaço com os equipamentos necessários, os profissionais de saúde dentária e assegurar as consultas e intervenções a preços reduzidos.