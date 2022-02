"Estamos muito felizes". Bebé internado com Covid-19 no São João já não precisa de ventilador

Veja também:

O bebé de 13 meses internado com Covid-19 desde a madrugada de dia 5 nos cuidados intensivos do Hospital de São João, no Porto, "está bem" e já não está ligado ao ventilador, disse esta quarta-feira a diretora clínica.

“Foi possível retirá-lo de ECMO [Oxigenação por Membrana Extracorporal] ao fim de cinco dias e ontem [terça-feira] o bebé foi extubado. Neste momento o bebé está bem”, disse a diretora clínica do Centro Hospitalar e Universitário São João (CHUSJ), Maria João Baptista.

Em causa está um bebé de 13 meses que esteve internado no Centro Materno Infantil do Norte (CMIN) por Covid-19, mas teve que ser transferido para o São João por "alterações cardíacas".

Em conferência de imprensa, a médica, que apareceu junto dos jornalistas referindo de imediato que trazia “boas notícias”, adiantou que o bebé vai, para já, permanecer nos cuidados intensivos.

Maria João Batista referiu que tinha já visto o bebé esta manhã e que este estava “simpático e com os olhinhos abertos, a mexer os bracinhos e tudo”.

“É um bebé muito querido. Estamos todos muito felizes”, disse Maria João Baptista.