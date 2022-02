Enfermeiros marcam concentração junto ao Ministério da Saúde a 15 de março

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) marcou esta quarta-feira uma concentração para 15 de março em frente do Ministério da Saúde, durante a qual pretende entregar um caderno reivindicativo ao Governo, e admitiu desencadear outras formas de luta.

Os enfermeiros pretendem alterar um decreto de lei, por forma a “corrigir injustiças” e acelerar as progressões na carreira.

A campanha “Quero mudar o DL 71/19” foi apresentada esta quarta-feira em conferência de imprensa, em Lisboa, pelo presidente do SEP, José Carlos Martins, que frisou estar “claro” o quadro governativo para os próximos anos, com maioria do PS na Assembleia da República e um governo liderado por António Costa.

O sindicato quer alterar aspetos da carreira de enfermagem relacionados com a contagem de pontos e “valorizar a profissão”, explicou o dirigente sindical, especificando que uma nova carreira significa a aposentação mais cedo para compensar a penosidade e risco da profissão.

Caso não obtenham resposta às reivindicações, os enfermeiros decidirão outras ações de luta.

Questionado pelos jornalistas sobre a manutenção de Marta Temido como ministra da Saúde, o dirigente do SEP respondeu que mais importante do que “as personagens titulares dos cargos” são as medidas e o reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Neste sentido, defendeu ser essencial tornar a profissão atrativa para captar novos profissionais.