🔴 Em direto do Infarmed. Risco de morte é seis vezes inferior com vacinação

Um grupo de peritos e responsáveis políticos voltam a reunir-se no Infarmed, em Lisboa, para avaliar a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal. Em cima da mesa a possibilidade de aliviar algumas restrições face à evolução positiva da pandemia.

A reunião foi convocada pelo primeiro-ministro, numa altura em que estão a descer o número de infeções e o índice de transmissibilidade do coronavírus SARS-CoV-2.

Esta nova reunião de avaliação insere-se num contexto em que se considera que Portugal já terá atingido há cerca de 10 dias um pico em termos de casos de covid-19, com o número de infeções a apresentar agora uma trajetória descendente.

Na segunda-feira, de acordo com dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), o índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 registou uma nova descida para 0,81 e a incidência de infeções voltou a baixar, estando agora nos 4.989,6 casos por 100 mil habitantes.

O primeiro-ministro já admitiu que Portugal possa avançar para o levantamento de um conjunto de restrições, tal como já acontece em vários países da União Europeia, adiantando que os especialistas que têm trabalhado diretamente com o Governo na adoção de medidas de controlo e combate à pandemia "estão a ponderar que alterações devem ser introduzidas face à evolução da Covid-19".

Já o secretário de Estado Adjunto e da Saúde disse na terça-feira que é de esperar "alívio nas restrições" impostas pela pandemia de covid-19, mas que esse alívio será "progressivo, gradual e cauteloso”.

Também o Presidente da República afirmou que a reunião do Infarmed antecede uma já esperada "redução das restrições" que "representa uma nova fase em termos da transição da pandemia para a endemia".



Resumo dos pontos-chave das intervenções dos peritos:

Portugal já ultrapassou pico da pandemia e está em fase decrescente

Pedro Pinto Leite, epidemiologista do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, avançou esta quarta-feira que Portugal já ultrapassou o pico da pandemia. De acordo com o especialista, o país está já em tendência decrescente quanto ao número de novos casos diários e ultrapassou o pico da quinta onda epidémica no dia 28 de janeiro.

"Existem vários aspetos positivos relativamente à situação epidemiológica atual", garantiu Pinto Leite. De acordo com a informação avançada esta manhã, na última semana registou-se uma diminuição da incidência de Covid-19 em Portugal, acompanhada de uma diminuição de positividade e internamentos.

“Ainda temos uma mortalidade elevada, acima do limite de 20 óbitos diários definido pela OMS, mas este indicador estabilizou e espera-se que venha a diminuir. Este é um aspeto extremamente positivo que gostava de partilhar”, defendeu o epidemiologista.

Atualmente, todos os grupos etários apresentam uma incidência com tendência decrescente. Segundo os dados mais recentes, apurados num estudo realizado em pareceria com laboratórios nacionais, a variante Ómicron apresenta um risco de internamento cerca de 75% inferior, quando comparado com a variante Delta, e o tempo de permanência no hospital é, também, mais reduzido.

"Portugal encontra-se numa situação epidemiológica favorável à revisão de medidas de controlo", concluiu o perito do INSA.

Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, continua a caractaerização atual da situação epimeológica e os cenários para os próximos 12 meses.

Especialista indica que o valor do R(t) está a 0,76, quando no Natal chegámos a 1,53. Segundo este especialista, mantendo-se as atuais tendências, daqui a dois meses Portugal registará uma incidência de 60 casos por 100 mil habitantes.

Baltazar Nunes admite ainda que "de uma forma global podemos dizer que a atividade epidémica é mais intensa durante o período de outono inverno do que primavera verão. Há um potencial de sazonalidade que se pode vir a confirmar".



Este especialista diz ainda que "sem qualquer medida de mitigação, nem reforço vacinal, em setembro ou outubro poderá ocorrer uma nova onda epidémica, porque a população vai perdendo proteção ao longo do tempo".