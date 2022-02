Covid-19. Metro de Lisboa tem novos postos de testagem no Campo Grande e Entrecampos

O Metropolitano de Lisboa tem dois novos postos de testagem à Covid-19 que funcionam de forma gratuita e sem marcação nas estações Campo Grande e Entrecampos.

São agora cinco os locais de testagem a funcionar "em pontos-chave da rede" do Metropolitano, de forma gratuita e sem necessidade de prescrição médica, realizados por profissionais de saúde e registados na plataforma do Serviço Nacional de Saúde (SNS), sublinhou a empresa, numa nota de imprensa.

Os novos postos funcionam nas estações Campo Grande, no interior da zona comercial, no piso 0, e em Entrecampos, no corredor da galeria comercial.

Segundo o Metro, existem ainda postos nas estações Jardim Zoológico (no átrio sul da estação, junto ao acesso CP/Fertagus), Restauradores (átrio sul, no acesso ao parque subterrâneo) e Alameda (na zona paga da galeria comercial).

O posto de testagem da Alameda funciona das 7h00 às 20h00 nos dias úteis, enquanto as restantes abrem uma hora mais tarde, às 8h00.

Aos fins de semana, os postos abrem às 10h00 e encerram às 16h00, exceto o do Campo Grande, que encerra nos domingos e nos feriados.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 20.620 pessoas e foram contabilizados 3.111.858 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.