Açores. Marinha coordena resgate em navio mercante com incêndio a bordo

A Marinha Portuguesa está a coordenar o resgate de 22 tripulantes que se encontram a bordo de um navio mercante que está a arder, a cerca de 170 quilómetros a sudoeste do Faial, nos Açores.

Em comunicado, a Marinha indica que o navio ‘Felicity Ace’, com bandeira do Panamá, “transporta automóveis” e tem um “fogo ativo no porão de carga”.

A nota acrescenta que o alerta foi emitido esta manhã.

Na operação de resgate estão envolvidos um navio patrulha, quatro navios mercantes que navegam na área, bem como meios da Força Aérea Portuguesa.