Professores vão aprender a lidar com emoções

Os professores vão ter formação para aprenderem a lidar com emoções.

O Jornal de Notícias escreve esta terça-feira que o projeto-piloto, pioneiro de formação socioemocional, para professores vai arrancar no decorrer deste ano letivo.

O curso, constituído por dois módulos, foi organizado por Pedro Cunha, diretor do programa Gulbenkian Conhecimento, com o apoio do Ministério da Educação.

O projeto-piloto que terá a duração de três meses e envolverá 200 voluntários, repartidos por 10 turmas de norte a sul do país, arrancará logo que seja concluído o processo de certificação por parte da Universidade do Minho.

No próximo ano letivo, a formação deve ser alargada a todos os centros de formação [para professores] do país. A partir daí, qualquer professor que queira, terá, na sua zona, a formação disponível.

De acordo com Pedro Cunha, citado pelo JN, no primeiro módulo, os professores terão oportunidade de "reconhecer, regular e comunicar as suas emoções".

Já o segundo módulo vai ajudar os docentes a desenvolver competências socioemocionais junto dos alunos.

Segundo Mário Nogueira, secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), a nova formação poderá ajudar os professores a lidar com alguns dos muitos problemas sociais que "desaguam" nas escolas.