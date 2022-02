Microsoft alerta para emails e telefonemas fraudulentos

“Na melhor das hipóteses, os autores de esquemas fraudulentos estão a tentar que lhes pague para "resolver" um problema inexistente no seu dispositivo ou software“ e, “na pior das hipóteses, estão a tentar roubar informações pessoais ou financeiras”.

A Microsoft salienta que se permitir que acedam remotamente ao seu computador para efetuar essa alegada correção, na maior parte dos casos, os cibercriminosos irão instalar software maligno, ransomware ou outros programas indesejados que podem roubar as informações dos utilizadores ou danificar os dados e até mesmo os dispositivos.

De acrodo com a empresa, os atacantes ligam diretamente para o telefone do utilizador e fazem-se passar por representantes da Microsoft. “Até podem fazer spoof [do termo spoofing‘ a técnica usada por hackers para se passar por outra pessoa ou uma empresa legítima e roubar dados] da identificação do autor da chamada para apresentarem um número de telefone de suporte legítimo de uma empresa fidedigna”, refere.

Neste esquema, é provável que peçam à vítima para instalar aplicações que lhes dão acesso remoto ao dispositivo e, assim, “podem identificar mensagens normais do sistema como sinais de problemas”.