Leiria avança com plano para gerir água e prepara medidas de emergência

No documento, em que reafirmou que “nos últimos meses a seca e a consequente falta de água são um problema que preocupa” estes municípios, a CIMRL adiantou que, complementando medidas já desenvolvidas pelas autarquias, vai também antecipar os trabalhos em curso da Estratégia Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Região de Leiria que, entre outras metas, quer identificar as vulnerabilidades ou impactos nesta área.

No imediato, a CIMRL quer assegurar o reforço de infraestruturas municipais de retenção de água para uso agroflorestal, a ampliação de soluções de armazenamento, o controlo de perdas reais e aparentes ao longo do processo de captação, adução e distribuição de água, e “medidas de melhoria das condições dos sistemas de recolha, armazenamento, distribuição e reutilização da água”.

Segundo Gonçalo Lopes, também presidente da Câmara de Leiria, tal vai obrigar “a intervenções de diminuição de consumo”, para que “esta escassez de água possa ser ultrapassada o mais rápido possível através de um esforço coletivo”.

Explicando que “cada município já tomou medidas concretas em termos de gestão dos recursos hídricos no que diz respeito às utilizações para sistemas de rega, sistemas de poupança e divulgação junto da população”, Gonçalo Lopes acrescentou que foi decidido “definir um plano intermunicipal de gestão e acompanhamento desta crise da seca e que irá estar incluído em todas” as reuniões “como agenda obrigatória, até que esta problemática possa ser ultrapassada”.

O presidente da CIMRL salientou que nenhum dos concelhos da Região de Leiria “está em risco extremo” e precisou que “qualquer tipo de ‘bypass’ no que diz respeito a um regime solidário de fornecimento de água está a ser salvaguardado”.

“Importa dizer que também estamos próximos de um momento em que num território profundamente florestal as preocupações com o combate a incêndios têm de estar na nossa mira e, portanto, para esse tipo de combate o clima é muito importante e precisamos de salvaguardar também aquilo que são as nossas soluções em termos de Proteção Civil no curto prazo”, disse Gonçalo Lopes.

Na semana passada, a CIMRL recomendou a adoção de medidas de poupança da água na agricultura e anunciou que iria implementar medidas de sensibilização junto da população para o uso racional da água.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em janeiro “verificou-se um agravamento muito significativo da situação de seca meteorológica, com um aumento da área e da intensidade, estando no final do mês todo o território em seca, com 1% em seca fraca, 54% em seca moderada, 34% em seca severa e 11% em seca extrema”.

Ainda de acordo com o IPMA, em relação à precipitação, janeiro de 2022 foi o 6.º mais seco desde 1931 e o 2.º mais seco desde 2000.