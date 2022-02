​Autorizado abate de mil sobreiros para construção de central solar no Alentejo

O Governo autoriza o abate de mais de mil sobreiros para a construção de central solar da Margalha, no concelho alentejano de Gavião.



Esta central vai ser construída pelo grupo Akuo Renováveis, num investimento de 95 milhões de euros.

O ministro do Ambiente decidiu declarar de imprescindível utilidade pública o projeto da central solar fotovoltaica, de forma a permitir o arranque de 1.079 sobreiros e quatro azinheiras no terreno onde será instalado o empreendimento.

No despacho agora publicado lê-se ainda que a empresa responsável pela central solar apresentou um projeto de compensação e respetivo plano de gestão que prevê “a beneficiação em 75 hectares de áreas ocupadas com sobreiros”, no concelho de Gavião.

No documento lê-se ainda que “a instalação deste tipo de empreendimentos significa um aumento da produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, participando por isso na descarbonização do setor da energia elétrica e contribuindo para a trajetória da neutralidade carbónica, a atingir em 2050”.



O despacho do ministro Matos Fernandes foi assinado a 3 de fevereiro e publicado esta terça-feira em “Diário da República”.