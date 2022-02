Santarém. Choque frontal na ponte D. Luís fez três feridos

Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros obrigou ao corte total do trânsito na Ponte D. Luís I, em Almeirim, distrito de Santarém.

De acordo com informações à Renascença do Comando Distrital de Operações de Socorro de (CDOS) de Santarém, o alerta foi dado às 22h50 deste domingo. O acidente causou um ferido grave e dois ligeiros que foram transportados ao Hospital de Santarém.

A circulação na Ponte D. Luís I ficou normalizada à 01h30 desta segunda-feira, depois de terminadas as operações de limpeza de via.

A ponte, sobre o rio Tejo, na estrada nacional 114, liga Almeirim e Santarém.

Ainda de acordo com as informações do CDOS de Santarém, para o local foram mobilizados 25 operacionais e nove viaturas, tendo sido mobilizados os bombeiros voluntários de Almeirim, bombeiros sapadores de Santarém, bombeiros municipais de Alpiarça, além da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém, Infraestruturas de Portugal e GNR.